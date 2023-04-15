Названа сумма долга Шахтера перед Коринтиансом за Педриньо

Донецкий «Шахтер» находится среди ключевых должников «Коринтианса», информация о чем содержится в финансовом отчете бразильского клуба за минувший год.

По состоянию на 31 декабря 2022 года «горняки» должны «Коринтиансу» 3,62 миллиона бразильских реалов, что эквивалентно 660 тысячам евро.

Эту сумму донецкий клуб обязан выплатить бразильскому за трансфер Педриньо, который состоялся летом 2021 года. И хотя тогда хавбек перебирался в Украину из португальской «Бенфики», очевидно речь идет о платеже солидарности, который полагается «Коринтиансу» за воспитание футболиста по механизму ФИФА.

Интересно, что по состоянию на 31 декабря 2021 года долг «Шахтера» перед «Коринтиансом» за Педриньо составлял чуть больше, чем сейчас – 3,853 миллиона бразильских реалов (710 тысяч евро).

К слову, «Бенфика» все еще должна «Коринтиансу» за Педриньо 31,614 миллиона бразильских реалов, или 5,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент Педриньо Уилл Дантас собирается судиться с «Коринтиансом» по долгу за трансфер хавбека в «Бенфику».