Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа сумма долга Шахтера перед Коринтиансом за Педриньо
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 19:35 |
2052
3

Названа сумма долга Шахтера перед Коринтиансом за Педриньо

За последний год «горнякам» удалось даже несколько снизить свою задолженность

15 апреля 2023, 19:35 |
2052
3
Названа сумма долга Шахтера перед Коринтиансом за Педриньо
ФК Шахтер. Педриньо

Донецкий «Шахтер» находится среди ключевых должников «Коринтианса», информация о чем содержится в финансовом отчете бразильского клуба за минувший год.

По состоянию на 31 декабря 2022 года «горняки» должны «Коринтиансу» 3,62 миллиона бразильских реалов, что эквивалентно 660 тысячам евро.

Эту сумму донецкий клуб обязан выплатить бразильскому за трансфер Педриньо, который состоялся летом 2021 года. И хотя тогда хавбек перебирался в Украину из португальской «Бенфики», очевидно речь идет о платеже солидарности, который полагается «Коринтиансу» за воспитание футболиста по механизму ФИФА.

Интересно, что по состоянию на 31 декабря 2021 года долг «Шахтера» перед «Коринтиансом» за Педриньо составлял чуть больше, чем сейчас – 3,853 миллиона бразильских реалов (710 тысяч евро).

К слову, «Бенфика» все еще должна «Коринтиансу» за Педриньо 31,614 миллиона бразильских реалов, или 5,8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент Педриньо Уилл Дантас собирается судиться с «Коринтиансом» по долгу за трансфер хавбека в «Бенфику».

По теме:
Шахтер – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Львов
Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Педриньо Шахтер Донецк Коринтианс Бенфика трансферы трансферы УПЛ долги
Источник Globoesporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Теннис | 15 апреля 2023, 13:14 11
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову
Украина – Чехия – 1:2. Костюк возродила интригу, обыграв Крейчикову

Марта добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

Борнмут без Забраного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл
Футбол | 15 апреля 2023, 19:17 7
Борнмут без Забраного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл
Борнмут без Забраного вырвал победу у шпор, Эвертон с Миколенко проиграл

Состоялись 4 матча 31-го тура АПЛ

Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
Бокс | 15.04.2023, 17:45
Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
Джойс и Чжилей поборются за шанс выйти на Усика. У китайца минимум шансов
ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
Футбол | 15.04.2023, 19:19
ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
ЭДМАР: «Арбитр обиделся и удалил меня»
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Бокс | 14.04.2023, 21:57
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
ВИДЕО. Два больших супертяжа. Джо Джойс и Чжан Чжилей провели взвешивание
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
simon andre
Он украл больше. Ахмед вор и убийца . Пусть вернёт всё незаконно приватизированное при гоп стопнике . 
Ответить
0
fitnes_sports066
Для татарина это не деньги
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 15
Футбол
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
Украина – Чехия – 0:1. Костюк разгромно уступила Вондроушовой
14.04.2023, 12:48 24
Теннис
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
Украина – Чехия. Еще один шанс пробиться в элиту в роли андердогов
14.04.2023, 06:40 3
Теннис
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
14.04.2023, 17:00 11
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 43
Футбол
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
14.04.2023, 12:13 14
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко курьезно поучаствовал в голе в полуфинале Кубка ОАЭ
14.04.2023, 22:20 2
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
Девин ХЕЙНИ: «Бой с Ломаченко не самый выгодный, но самый тяжелый»
13.04.2023, 17:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности