Агент игрока Шахтера подает в суд на Коринтианс

Пока бразильский «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» о продлении аренды хавбека Педриньо до конца года и включении в соглашение опции на выкуп, агент игрока Уилл Дантас собрался всерьез заняться юридическими загвоздками из прошлого, существующими вокруг полузащитника.

В частности, Дантас в ближайшее время собирается подать в суд на «Коринтианс» с требованием возместить ему ущерб на сумму 8 миллионов евро.

Эти деньги агент хочет получить за трансфер Педриньо, который состоялся в августе 2020 года из «Коринтианса» в «Бенфику» и обошелся португальцам в 18 миллионов евро.

На тот момент 30% экономических прав на Педриньо принадлежали Дантасу, однако он так и не получил свои деньги из общей суммы, которую «Бенфика» перевела на счета «Коринтианса».

С учетом инфляционных и штрафных корректировок нынешний долг «Коринтианса» перед агентом Педриньо достиг уже 8 миллионов евро, и прощать их бразильскому клубу Дантас не намерен категорически.

С момента переезда в «Атлетико Минейро» на правах аренды Педриньо сыграл за «петушков» 24 матча, в которых отличился 1 результативной передачей.