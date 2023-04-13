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Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 16:42 | Обновлено 13 апреля 2023, 16:44
845
0

Агент игрока Шахтера подает в суд на Коринтианс

Вокруг Педриньо буквально кипят страсти

13 апреля 2023, 16:42 | Обновлено 13 апреля 2023, 16:44
845
0
Агент игрока Шахтера подает в суд на Коринтианс
instagram.com/pedrovictor38_. Педриньо (слева)

Пока бразильский «Атлетико Минейро» продолжает переговоры с «Шахтером» о продлении аренды хавбека Педриньо до конца года и включении в соглашение опции на выкуп, агент игрока Уилл Дантас собрался всерьез заняться юридическими загвоздками из прошлого, существующими вокруг полузащитника.

В частности, Дантас в ближайшее время собирается подать в суд на «Коринтианс» с требованием возместить ему ущерб на сумму 8 миллионов евро.

Эти деньги агент хочет получить за трансфер Педриньо, который состоялся в августе 2020 года из «Коринтианса» в «Бенфику» и обошелся португальцам в 18 миллионов евро.

На тот момент 30% экономических прав на Педриньо принадлежали Дантасу, однако он так и не получил свои деньги из общей суммы, которую «Бенфика» перевела на счета «Коринтианса».

С учетом инфляционных и штрафных корректировок нынешний долг «Коринтианса» перед агентом Педриньо достиг уже 8 миллионов евро, и прощать их бразильскому клубу Дантас не намерен категорически.

С момента переезда в «Атлетико Минейро» на правах аренды Педриньо сыграл за «петушков» 24 матча, в которых отличился 1 результативной передачей.

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Педриньо Коринтианс Шахтер Донецк Атлетико Минейро долги суд судебный иск Уилл Дантас футбольные агенты
Источник Portal do Atleticano - Atlético-MG
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