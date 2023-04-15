В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

«Милан» поберег основных исполнителей в поединке с «Болоньей» и уже на первой минуте пропустил от Сансоне. Гости еще до перерыва отыгрались усилиями Побеги. Однако дожать соперника «росснери» не смогли.

Чемпионат Италии, 30-й тур

«Болонья» – «Милан» – 1:1

Голы: Сансоне, 1 (1:0), Побега, 40 (1:1).

«Милан» с 53 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 44 пунктами расположилась на восьмой позиции.