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Чемпионат Италии
Болонья
15.04.2023 16:00 – FT 1 : 1
Милан
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Италия
15 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:45
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Милан на выезде сыграл вничью с Болоньей

«Росснери» не смогли вырвать победу

15 апреля 2023, 18:33 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:45
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0
Милан на выезде сыграл вничью с Болоньей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» со счетом 1:1.

«Милан» поберег основных исполнителей в поединке с «Болоньей» и уже на первой минуте пропустил от Сансоне. Гости еще до перерыва отыгрались усилиями Побеги. Однако дожать соперника «росснери» не смогли.

Чемпионат Италии, 30-й тур

«Болонья» – «Милан» – 1:1
Голы: Сансоне, 1 (1:0), Побега, 40 (1:1).

«Милан» с 53 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 44 пунктами расположилась на восьмой позиции.

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Милан Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу Болонья - Милан
Источник Sport.ua
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