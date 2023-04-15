16.04.2023 14:00 - : -
Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 18:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:09
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Шахтер – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 апреля в 14:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги
15 апреля 2023, 18:08 | Обновлено 15 апреля 2023, 18:09
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В воскресенье, 16 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Львов». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Львов».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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