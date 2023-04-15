Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Львов
Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги
В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбітр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.
«Шахтер» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно будет посмотреть на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Львов», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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