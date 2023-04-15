В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбітр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.

«Шахтер» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Львов», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.