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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 17:19 |
93
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Львов

Во Львове на стадионе «Арена-Львов» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги

15 апреля 2023, 17:19 |
93
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Львов
ФК Шахтер

В воскресенье, 16 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Львов».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет арбітр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.

«Шахтер» – «Львов». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно будет посмотреть на на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Львов», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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