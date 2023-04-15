Вильярреал на своем поле уступил Вальядолиду

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на выезде обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Селим Амалла и Джавад Эль-Ямик. «Подводники» после перерыва смогли отыграть только один мяч усилиями Капу.

Чемпионат Испании, 29-й тур

«Вильярреал» – «Вальядолид» – 1:2

Голы: Амалла, 2 (0:1), Эль-Ямик, 34 (0:2), Капу, 74 (1:2).

«Вальядолид» с 32 очками поднялся на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Вильярреал» остался на пятой позиции с 47 пунктами.