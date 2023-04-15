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Греция
15 апреля 2023, 15:52 |
1069
0

Легенда Милана может возглавить Олимпиакос

Дженнаро Гаттузо может заменить Мичела

15 апреля 2023, 15:52 |
1069
0
Легенда Милана может возглавить Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

«Олимпиакос» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Мичела. По информации греческих СМИ, команду может возглавить Дженнаро Гаттузо.

45-летний итальянец сейчас без работы. В конце январе он был уволен из «Валенсии».

На данный момент «Олимпиакос» с 63 очками в 30 турах идет третьим в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая на 6 баллов от «Панатинаикоса» и АЕКа.

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Дженнаро Гаттузо Олимпиакос Афины
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