Легенда Милана может возглавить Олимпиакос

«Олимпиакос» ведет поиски нового главного тренера после увольнения Мичела. По информации греческих СМИ, команду может возглавить Дженнаро Гаттузо.

45-летний итальянец сейчас без работы. В конце январе он был уволен из «Валенсии».

На данный момент «Олимпиакос» с 63 очками в 30 турах идет третьим в турнирной таблице чемпионата Греции, отставая на 6 баллов от «Панатинаикоса» и АЕКа.