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Испания
30 января 2023, 20:34 | Обновлено 30 января 2023, 20:45
1658
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия уволила Гаттузо с поста главного тренера

Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон

30 января 2023, 20:34 | Обновлено 30 января 2023, 20:45
1658
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия уволила Гаттузо с поста главного тренера
ФК Валенсия. Дженнаро Гаттузо

Испанская «Валенсия» объявила о расторжении контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.

«Клуб хочет поблагодарить тренера за его стремление и работу в течение этих месяцев во главе первой команды и пожелать ему удачи в будущем», - говорится в заявлении «Валенсии».

«Валенсия» на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере. У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.

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Валенсия Дженнаро Гаттузо отставка
Источник ФК Валенсия
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