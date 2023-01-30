ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия уволила Гаттузо с поста главного тренера

Испанская «Валенсия» объявила о расторжении контракта с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.

«Клуб хочет поблагодарить тренера за его стремление и работу в течение этих месяцев во главе первой команды и пожелать ему удачи в будущем», - говорится в заявлении «Валенсии».

«Валенсия» на данный момент идет на 14-м месте в испанской примере. У команды всего 1 победа в 10 последних матчах в чемпионате.