Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»
Белорусский специалист – о ситуации в киевском клубе
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о возможном возвращении форварда «Брюгге» Романа Яремчука в УПЛ.
«Яремчук ‒ недешевый футболист, и имеет действующий контракт. Понятно, что желание самого футболиста вернуться в чемпионат Украины, где уровень сегодня, по понятным нам причинам, на какую-то перспективу не располагает.
Может ли Яремчук помочь «Динамо» в еврокубках? Судя по той ситуации, в которой сейчас «Динамо», то в эти еврокубки в следующем году еще попасть нужно», - сказал Хацкевич.
Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что с радостью подпишет Яремчука.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Манчестер Сити» не стал комментировать возможный трансфер
Испанец – о предстоящей игре «Ман Сити» в чемпионате Англии