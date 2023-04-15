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  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:37
360
2

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»

Белорусский специалист – о ситуации в киевском клубе

15 апреля 2023, 15:30 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:37
360
2
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о возможном возвращении форварда «Брюгге» Романа Яремчука в УПЛ.

«Яремчук ‒ недешевый футболист, и имеет действующий контракт. Понятно, что желание самого футболиста вернуться в чемпионат Украины, где уровень сегодня, по понятным нам причинам, на какую-то перспективу не располагает.

Может ли Яремчук помочь «Динамо» в еврокубках? Судя по той ситуации, в которой сейчас «Динамо», то в эти еврокубки в следующем году еще попасть нужно», - сказал Хацкевич.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что с радостью подпишет Яремчука.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Роман Яремчук
Источник FanDay
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Комментарии 2
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rozalievka
Зачем туда попадать..
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-3
Перець
Ну попадуть вони в єврокубки і що далі, всі пам'ятають минулий рік як вони грали 
Ответить
-3
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