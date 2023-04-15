Александр ХАЦКЕВИЧ: «Динамо еще нужно попасть в еврокубки»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением о возможном возвращении форварда «Брюгге» Романа Яремчука в УПЛ.

«Яремчук ‒ недешевый футболист, и имеет действующий контракт. Понятно, что желание самого футболиста вернуться в чемпионат Украины, где уровень сегодня, по понятным нам причинам, на какую-то перспективу не располагает.

Может ли Яремчук помочь «Динамо» в еврокубках? Судя по той ситуации, в которой сейчас «Динамо», то в эти еврокубки в следующем году еще попасть нужно», - сказал Хацкевич.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что с радостью подпишет Яремчука.