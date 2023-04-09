Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что клубу сложно приглашать новых игроков, но киевляне с радостью вернули бы в команду форварда Романа Яремчука, который проводит не лучший сезон в «Брюгге».

«Думаю, команда будет набирать, у нас много молодежи. Сложно приглашать игроков. Хотели форварда румынского пригласить, Мирча Луческу договорился, но родители игрока не захотели, чтобы он ехал. Сложно во время войны кого-то пригласить».

«Яремчук? Ну, возможно, но должно быть у него желание, рвение вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели такого форварда. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Надеюсь, у него все будет хорошо. Я бы с радостью принял его в «Динамо».

«Роман – хороший человек», – сказал Суркис.

Яремчук в нынешнем сезоне оформил лишь два гола.