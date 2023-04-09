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  4. Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Украина. Премьер лига
09 апреля 2023, 16:12 |
821
9

Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»

Клуб ищет форварда

09 апреля 2023, 16:12 |
821
9
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о том, что клубу сложно приглашать новых игроков, но киевляне с радостью вернули бы в команду форварда Романа Яремчука, который проводит не лучший сезон в «Брюгге».

«Думаю, команда будет набирать, у нас много молодежи. Сложно приглашать игроков. Хотели форварда румынского пригласить, Мирча Луческу договорился, но родители игрока не захотели, чтобы он ехал. Сложно во время войны кого-то пригласить».

«Яремчук? Ну, возможно, но должно быть у него желание, рвение вернуться в родную команду. Мы бы очень хотели такого форварда. У него сложное время, но оно бывает у любого футболиста. Надеюсь, у него все будет хорошо. Я бы с радостью принял его в «Динамо».

«Роман – хороший человек», – сказал Суркис.

Яремчук в нынешнем сезоне оформил лишь два гола.

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Динамо Киев Игорь Суркис Роман Яремчук Брюгге
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 9
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vbrjkf
Алієва ще забули...
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+1
fitnes_sports066
Яремчук, Ярмоленко, кого там ещё можно?
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+1
zhyr
ще Бєсєдіна назад і буде 3 форварди, які не забивають))
Ответить
0
kadaad
Еле от Беседина отделались, а тут Яремчук!? 
Ответить
0
Умник
Та ну нафиг.
Есть прекрасные другие клубы
Ответить
0
Kak Tak
Игорь Суркис – об игроках «Динамо»: «Наши ребята защищают нашу землю, а они выходят и проигрывают «Ингульцу». как так ?
Ответить
0
Вася Пупкин
Ну так 18 млн євро і, будь ласка, приймайте!)
Ответить
0
Тарік1994
А о це вже було б дуже непогано для Динамо, проте я думаю Яремчук ще 100% хоче зачепитись хоч десь у Європі бо в 27 в УПЛ це майже 100% до кінця кар'єри
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-2
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