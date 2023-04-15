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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 15:10 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:12
210
0

Хавбек Кривбасса: «Очень разочарованы»

Вячеслав Рябов – о поражении от «Миная»

15 апреля 2023, 15:10 | Обновлено 15 апреля 2023, 15:12
210
0
Хавбек Кривбасса: «Очень разочарованы»
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Полузащитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вячеслав, почему такой результат?
– Да, неутешительный результат. Почему команде не удавалась столь уверенная и атакующая игра, которая была в предыдущих матчах? Трудно сказать. Не хватило забить хотя бы один гол. Мы вышли и пропустили быстрый мяч, наша ошибка. Затем включились и пытались набрать обороты. Но не смогли реализовать моменты.

– Несколько очень противоречивых моментов, особенно с фолом на Артуре Никитишине. Как это на команду влияет и как это мешает достичь результата?
– А что, есть смысл обсуждать судейство? Я не вижу. По игре в игру их ошибки, которые они не комментируют никогда… Почему мы после матча даем интервью, а судьи никогда не отвечают за свои действия? Я уже не хочу об этом говорить, я не знаю, как с этим бороться.

– Что Юрий Николаевич сказал команде после игры?
– Очень разочарованы, что мы уступили. Эмоции берут свое. Наверное, мы виноваты - не пропусти этот мяч, забили бы сами. Судьи судьями, но мы тоже в этом виноваты. Поэтому будем смотреть на свои ошибки и делать выводы. Я уверен, что в дальнейшем все будет хорошо.

– Психологически этот результат не поколеблет уверенность команды?
– Продолжим плодотворно работать на тренировках. Будем готовиться вдвое больше.

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Вячеслав Рябов Минай - Кривбасс Минай Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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