Хавбек Кривбасса: «Очень разочарованы»

Полузащитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов прокомментировал поражение от «Миная» (0:1) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

– Вячеслав, почему такой результат?

– Да, неутешительный результат. Почему команде не удавалась столь уверенная и атакующая игра, которая была в предыдущих матчах? Трудно сказать. Не хватило забить хотя бы один гол. Мы вышли и пропустили быстрый мяч, наша ошибка. Затем включились и пытались набрать обороты. Но не смогли реализовать моменты.

– Несколько очень противоречивых моментов, особенно с фолом на Артуре Никитишине. Как это на команду влияет и как это мешает достичь результата?

– А что, есть смысл обсуждать судейство? Я не вижу. По игре в игру их ошибки, которые они не комментируют никогда… Почему мы после матча даем интервью, а судьи никогда не отвечают за свои действия? Я уже не хочу об этом говорить, я не знаю, как с этим бороться.

– Что Юрий Николаевич сказал команде после игры?

– Очень разочарованы, что мы уступили. Эмоции берут свое. Наверное, мы виноваты - не пропусти этот мяч, забили бы сами. Судьи судьями, но мы тоже в этом виноваты. Поэтому будем смотреть на свои ошибки и делать выводы. Я уверен, что в дальнейшем все будет хорошо.

– Психологически этот результат не поколеблет уверенность команды?

– Продолжим плодотворно работать на тренировках. Будем готовиться вдвое больше.