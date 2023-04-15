Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 15:21 |
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Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ
Команды забили на двоих 10 голов
15 апреля 2023, 15:21 |
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Сегодня, 15 апреля «Металлист» и «Верес» в матче 21-го тура УПЛ забили за двоих 10 голов, сыграв вничью 5:5.
Это стало повторением рекорда УПЛ по количеству голов в одном матче. За 32 года существования чемпионата Украины это восьмой случай, когда в матче было забито 10 голов.
Предыдущие матчи УПЛ, в которых было забито 10 голов:
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