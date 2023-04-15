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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 15:21 |
1109
1

Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ

Команды забили на двоих 10 голов

15 апреля 2023, 15:21 |
1109
1
Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ
УПЛ

Сегодня, 15 апреля «Металлист» и «Верес» в матче 21-го тура УПЛ забили за двоих 10 голов, сыграв вничью 5:5.

Это стало повторением рекорда УПЛ по количеству голов в одном матче. За 32 года существования чемпионата Украины это восьмой случай, когда в матче было забито 10 голов.

Предыдущие матчи УПЛ, в которых было забито 10 голов:

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Металлист Харьков Верес Ровно Металлист - Верес Украинская Премьер-лига цифры и факты
Источник Sport.ua
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