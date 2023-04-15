Металлист и Верес повторили рекорд результативности УПЛ

Сегодня, 15 апреля «Металлист» и «Верес» в матче 21-го тура УПЛ забили за двоих 10 голов, сыграв вничью 5:5.

Это стало повторением рекорда УПЛ по количеству голов в одном матче. За 32 года существования чемпионата Украины это восьмой случай, когда в матче было забито 10 голов.

Предыдущие матчи УПЛ, в которых было забито 10 голов: