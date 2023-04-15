Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 апреля «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Габи, Русин, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек

«Александрия»: Шевченко, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Кулаков