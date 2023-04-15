Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 14:21 |
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Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы
Матч 21-го тура УПЛ
15 апреля 2023, 14:21 |
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Сегодня, 15 апреля «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Габи, Русин, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек
«Александрия»: Шевченко, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Кулаков
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