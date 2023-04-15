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  4. Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 14:21 |
143
0

Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы

Матч 21-го тура УПЛ

15 апреля 2023, 14:21 |
143
0
Металлист 1925 – Александрия. Стали известны стартовые составы
ФК Александрия

Сегодня, 15 апреля «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ примет «Александрию». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Курило, Капинус, Габи, Русин, Кравченко, Вачиберадзе, Дмитренко, Бычек

«Александрия»: Шевченко, Мирошниченко, Логинов, Цуриков, Бондаренко, Михайленко, Сигеев, Ковалец, Калитвинцев, Третьяков, Кулаков

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Металлист 1925 Александрия Металлист 1925 - Александрия стартовые составы Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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