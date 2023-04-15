ЛЭМПАРД: «Для меня будет особенным снова оказаться в домашней атмосфере»

Временный главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от первого после своего возвращения в клуб матче команды на «Стэмфорд Бридж». В субботу, 15 апреля, «пенсионеры» в 31-м туре АПЛ примут дома «Брайтон», начало игры – в 17:00 по Киеву.

«Я рад вернуться и никогда не забуду, насколько это большая честь – быть тренером «Челси». Я уже выполнял эту работу в течение полутора сезонов, мне нравилась практически каждая минута, и сейчас я счастлив вернуться снова. Это место, конечно, очень особенное для меня, я выступал здесь, так или иначе, в течение долгого времени, и за многие годы у меня было здесь несколько потрясающих моментов, но моё главное чувство – полностью сосредоточиться на своей работе.

Мы должны добиваться побед на поле. Конечно, для меня будет особенным снова оказаться в домашней атмосфере, и я ценю поддержку, которую, я уверен, получу, но сохраню серьезность, когда мы попытаемся набрать три очка», – заявил Лэмпард.

«Челси» в таблице чемпионата Англии занимает 11-е место с 39 очками после 30 матчей. «Брайтон» идет 7-м, имея 46 пунктов после 28 игр.