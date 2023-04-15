Наставник для Мудрика. Челси интересен тренер клуба чемпионата Португалии

Лондонский «Челси» провел переговоры с наставником португальского клуба «Спортинг» из Лиссабона Рубеном Аморимом.

Сообщается, что Аморим – четвертый и последний кандидат у «Челси» на пост наставника коллектива, который сейчас, как известно, на временной основе занимает Фрэнк Лэмпард.

Аморим работает со «Спортингом» с 2020 года. При нем «львы» становились чемпионами Португалии, два раза побеждали в Кубке лиги и брали Суперкубок страны. В настоящий момент «Спортинг» занимает 4 место в таблице чемпионата Португалии.

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«Челси», напомним, 2 апреля уволил Грэма Поттера. Сейчас «пенсионеры» в таблице АПЛ занимают 11-е место с 39 очками после 30 матчей.