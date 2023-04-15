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Англия
15 апреля 2023, 08:34 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:44
477
1

Наставник для Мудрика. Челси интересен тренер клуба чемпионата Португалии

Лондонский клуб занимается поиском нового полноценного главного тренера

15 апреля 2023, 08:34 | Обновлено 15 апреля 2023, 08:44
477
1
Наставник для Мудрика. Челси интересен тренер клуба чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Лондонский «Челси» провел переговоры с наставником португальского клуба «Спортинг» из Лиссабона Рубеном Аморимом.

Сообщается, что Аморим – четвертый и последний кандидат у «Челси» на пост наставника коллектива, который сейчас, как известно, на временной основе занимает Фрэнк Лэмпард.

Аморим работает со «Спортингом» с 2020 года. При нем «львы» становились чемпионами Португалии, два раза побеждали в Кубке лиги и брали Суперкубок страны. В настоящий момент «Спортинг» занимает 4 место в таблице чемпионата Португалии.

«Челси», напомним, 2 апреля уволил Грэма Поттера. Сейчас «пенсионеры» в таблице АПЛ занимают 11-е место с 39 очками после 30 матчей.

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Челси Спортинг Лиссабон Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу чемпионат Португалии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
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Комментарии 1
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Andr88
Смена тренеров это чехарда .она не касается Мудрика .Ему на лавке выделено месте которую он будет 8 лет натирать до блеска независимо от того кто будет тренеров .Главное что зарплата идёт не маленькая 
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