Владелец Полесья приобрел машину VAR
Система VAR будет работать в Первой лиге
Президент «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил о том, что приобрел машину VAR, которая будет работать не только на матчах его команды:
«Полесье» будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе.
Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины ВАР – это решение минимизировать спорные эпизоды.
Я финансирую установку в автомобиль оборудования ВАР и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры «Полесья», но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов».
Геннадій Буткевич став першим в історії українського футболу власником клубу, який за власний кошт профінансує підготовку і обладнання автомобілю системи VAR.— ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) April 15, 2023
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