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  4. Владелец Полесья приобрел машину VAR
Украина. Первая лига
15 апреля 2023, 12:43 |
557
0

Владелец Полесья приобрел машину VAR

Система VAR будет работать в Первой лиге

15 апреля 2023, 12:43 |
557
0
Владелец Полесья приобрел машину VAR
gordonua.com. Геннадий Буткевич

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил о том, что приобрел машину VAR, которая будет работать не только на матчах его команды:

«Полесье» будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе.

Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины ВАР – это решение минимизировать спорные эпизоды.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования ВАР и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры «Полесья», но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов».

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Геннадий Буткевич Полесье Житомир Первая лига Украины VAR
Источник ФК Полесье
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