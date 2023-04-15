Владелец Полесья приобрел машину VAR

Президент «Полесья» Геннадий Буткевич сообщил о том, что приобрел машину VAR, которая будет работать не только на матчах его команды:

«Полесье» будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе.

Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины ВАР – это решение минимизировать спорные эпизоды.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования ВАР и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только игры «Полесья», но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов».