Металлист – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 15 апреля «Металлист» в 21-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун

«Верес»: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик