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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 12:20 |
279
1

Металлист – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 21-м туре УПЛ

15 апреля 2023, 12:20 |
279
1
Металлист – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Металлист

Сегодня, 15 апреля «Металлист» в 21-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист»: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун

«Верес»: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик

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Источник УПЛ
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Viacheslav Fedak
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