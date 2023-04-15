Украина. Премьер лига15 апреля 2023, 12:20 |
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Металлист – Верес. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 21-м туре УПЛ
15 апреля 2023, 12:20 |
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Сегодня, 15 апреля «Металлист» в 21-м туре УПЛ примет «Верес». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Металлист»: Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Ралюченко, Панасенко, Чидомере, Бойчук, Картушов, Прядун
«Верес»: Когут, Гагун, Хондак, Вовченко, Г. Пасич, Клец, Курко, Близниченко, С. Шарай, В. Шарай, Гайдучик
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