Гвардиола грубо ответил журналисту на вопрос о Беллингеме

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола жестко ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема:

«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий».

Ранее из гонки за Беллингемом выбыл «Ливерпуль».