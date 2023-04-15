Англия15 апреля 2023, 11:43 |
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Гвардиола грубо ответил журналисту на вопрос о Беллингеме
Тренер «Манчестер Сити» не стал комментировать возможный трансфер
15 апреля 2023, 11:43 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола жестко ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема:
«На скольких пресс-конференциях ты был? Ты знаешь ответ, в этом нет необходимости, ты должен готовиться лучше. Ты приходишь сюда и готовишь вопросы, зная, какой ответ я дам на твой вопрос. Следующий».
Ранее из гонки за Беллингемом выбыл «Ливерпуль».
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Гвардіола - свою працю добре знає. І це видно в кожному клубі. Це професіонал топ рівня. Він бачив та чув в своєму житті сотні журналістів. І знає, що таке журналіст, що таке професіонал, що таке фахівець журналістського ремесла.
Так само як журналісти оцінюють футболістів та тренерів ... тренери та футболісти можуть оцінювати журналістів, їх професійний рівень.
Рівень особистості видно в умовах чесної, прозорої конкуренції з іншими представниками аналогічної професії. Тоді можна побачити реальній рівень фахівця, людини.
там свои языковые особенности. иногда не правильно расценивают как отсутствие "вы", но на самом деле отсутствует "ты". Это не "тыкание" в нашем понимании