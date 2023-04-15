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  4. Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»
Сборная УКРАИНЫ
15 апреля 2023, 11:25 |
1375
1

Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»

Тренер «Аль-Айна» – о своем будущем

15 апреля 2023, 11:25 |
1375
1
Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал новость о том, что ему предложили контракт на 10 лет со сборной Украины:

«Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка. Мой контракт с «Аль-Айном» истекает в конце текущего сезона».

Ребров возглавляет «Аль-Айн» с лета 2021 года.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Аль-Айн
Источник ФК Аль-Айн
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nivavn
Эх Серёжа, тут некоторые люди на сайте думают, что ты уже года два, как тренер сборной Украины...
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