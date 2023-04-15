Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал новость о том, что ему предложили контракт на 10 лет со сборной Украины:

«Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка. Мой контракт с «Аль-Айном» истекает в конце текущего сезона».

Ребров возглавляет «Аль-Айн» с лета 2021 года.