Сборная УКРАИНЫ15 апреля 2023, 11:25 |
1375
1
Сергей РЕБРОВ: «Контракт на 10 лет со сборной Украины? Думаю, это шутка»
Тренер «Аль-Айна» – о своем будущем
15 апреля 2023, 11:25 |
1375
1
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров прокомментировал новость о том, что ему предложили контракт на 10 лет со сборной Украины:
«Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет – это шутка. Мой контракт с «Аль-Айном» истекает в конце текущего сезона».
Ребров возглавляет «Аль-Айн» с лета 2021 года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 апреля 2023, 07:23 0
Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона, Варан пропустит несколько недель
Футбол | 14 апреля 2023, 16:53 94
«Рух» впервые забил гол в матчах с «Динамо»
Бокс | 14.04.2023, 19:28
Бокс | 15.04.2023, 07:10
Футбол | 14.04.2023, 16:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Эх Серёжа, тут некоторые люди на сайте думают, что ты уже года два, как тренер сборной Украины...
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2023, 16:47 4
13.04.2023, 23:59 5
14.04.2023, 17:00 10
14.04.2023, 21:57 1
13.04.2023, 15:36
13.04.2023, 09:39 11
14.04.2023, 10:53 43