Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Фарма – Нива В, Чайка – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Чайка
15.04.2023 14:30 - : -
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
15 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 15 апреля 2023, 09:58
69
0

Реал Фарма – Нива В, Чайка – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 15 апреля

15 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 15 апреля 2023, 09:58
69
0
Реал Фарма – Нива В, Чайка – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Винница

15 апреля проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 12-й тур, 15 апреля

12:30. Реал Фарма – Нива Винница

14:30. Чайка – Металург-2 Запорожье

Видеоплейер будет добавлен позже

По теме:
Металлург Зп – Карпаты. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
Оболонь – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница Реал Фарма смотреть онлайн Чайка Петропавловская Борщаговка Металлург-2 Запорожье
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
Футбол | 14 апреля 2023, 18:54 9
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»
ГВАРДИОЛА: «Если проиграем завтра, то не станем чемпионами»

Испанец – о предстоящей игре «Ман Сити» в чемпионате Англии

Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Футбол | 14 апреля 2023, 17:00 10
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором
Финита для Бенито, или Как Луческу удивляет кадровым выбором

Так правда ли, что нигериец покинет «Динамо» по завершении сезона?

Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»
Футбол | 15.04.2023, 05:20
Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»
Агент Тутерова: «У Тимура только паспорт Украины, но мог быть и российский»
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
Футбол | 14.04.2023, 13:24
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
ФОТО. Шевченко, Зинченко и Мудрик посетили концерт Океан Эльзы
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Днепр-1
Футбол | 15.04.2023, 06:35
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
Сумасшедший камбэк на Олд Траффорд. Севилья вырвала ничью у Ман Юнайтед
13.04.2023, 23:59 5
Футбол
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
Джо Джойс дал прогноз на бой Усика против Дюбуа
13.04.2023, 12:59 3
Бокс
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 43
Футбол
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
13.04.2023, 12:07
Футбол
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
14.04.2023, 12:13 14
Футбол
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
Стали известны все участники плей-офф НХЛ
13.04.2023, 08:40
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности