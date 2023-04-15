15.04.2023 14:30 - : -
Украина. Вторая лига15 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 15 апреля 2023, 09:58
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Реал Фарма – Нива В, Чайка – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 15 апреля
15 апреля 2023, 09:47 | Обновлено 15 апреля 2023, 09:58
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15 апреля проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 12-й тур, 15 апреля
12:30. Реал Фарма – Нива Винница
14:30. Чайка – Металург-2 Запорожье
Видеоплейер будет добавлен позже
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