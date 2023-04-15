Барса без форварда. Названы сроки восстановления Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ориентировочно восстановится от травмы через две недели, информирует Mundo Deportivo.

Французский форвард сможет вернуться в игру в поединке 31-го тура Ла лиги с «Райо Вальекано» (26 апреля), либо к игре с «Бетисом» (29 апреля).

25-летний француз в текущем сезоне Ла Лиги провел 18 матчей и забил 5 голов. «Барселона» является лидером турнира и близка к чемпионству.