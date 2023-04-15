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  4. Барса без форварда. Названы сроки восстановления Усмана Дембеле
Испания
15 апреля 2023, 08:14 |
69
0

Барса без форварда. Названы сроки восстановления Усмана Дембеле

Нападающий «Барсы» ориентировочно восстановится от травмы через 2 недели

15 апреля 2023, 08:14 |
69
0
Барса без форварда. Названы сроки восстановления Усмана Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ориентировочно восстановится от травмы через две недели, информирует Mundo Deportivo.

Французский форвард сможет вернуться в игру в поединке 31-го тура Ла лиги с «Райо Вальекано» (26 апреля), либо к игре с «Бетисом» (29 апреля).

25-летний француз в текущем сезоне Ла Лиги провел 18 матчей и забил 5 голов. «Барселона» является лидером турнира и близка к чемпионству.

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Усман Дембеле Барселона травма восстановление
Источник Mundo Deportivo
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