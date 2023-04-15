Испания15 апреля 2023, 08:14 |
69
0
Барса без форварда. Названы сроки восстановления Усмана Дембеле
Нападающий «Барсы» ориентировочно восстановится от травмы через 2 недели
15 апреля 2023, 08:14 |
69
0
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле ориентировочно восстановится от травмы через две недели, информирует Mundo Deportivo.
Французский форвард сможет вернуться в игру в поединке 31-го тура Ла лиги с «Райо Вальекано» (26 апреля), либо к игре с «Бетисом» (29 апреля).
25-летний француз в текущем сезоне Ла Лиги провел 18 матчей и забил 5 голов. «Барселона» является лидером турнира и близка к чемпионству.
Читайте также:Барселона приостановила переговоры по контракту с Дембеле
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 апреля 2023, 13:24 4
Экс-наставник сборной Украины по футболу опубликовал соответствующее фото в своем Instagram
Футбол | 14 апреля 2023, 10:53 43
Экс-форвард национальной команды «желто-синих» отреагировал на указ по поводу бойкота россии
Футбол | 15.04.2023, 05:20
Бокс | 15.04.2023, 07:10
Футбол | 14.04.2023, 18:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.04.2023, 23:59 5
13.04.2023, 09:39 11
14.04.2023, 17:00 10
14.04.2023, 12:13 13
13.04.2023, 12:59 3
13.04.2023, 17:40 17
14.04.2023, 18:45 13
14.04.2023, 05:55 7