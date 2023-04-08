Испания08 апреля 2023, 13:12 |
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Барселона приостановила переговоры по контракту с Дембеле
Каталонцы не могут поднять зарплату из-за финансовых ограничений
08 апреля 2023, 13:12 |
459
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Переговоры между «Барселоной» и Усманом Дембеле по поводу нового контракта остановлены. Об этом сообщают испанские СМИ.
Это связано с тем, что «Барселона» из-за ограничений не может повысить зарплату 25-летнему французскому вингеру. Повышение возможно только начиная с сезона 2024/2025, уже после истечения нынешнего соглашения (лето 2024 года).
В нынешнем сезоне на счету Дембеле 8 голов и 7 ассистов в 28 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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