Барселона приостановила переговоры по контракту с Дембеле

Переговоры между «Барселоной» и Усманом Дембеле по поводу нового контракта остановлены. Об этом сообщают испанские СМИ.

Это связано с тем, что «Барселона» из-за ограничений не может повысить зарплату 25-летнему французскому вингеру. Повышение возможно только начиная с сезона 2024/2025, уже после истечения нынешнего соглашения (лето 2024 года).

В нынешнем сезоне на счету Дембеле 8 голов и 7 ассистов в 28 матчах за «Барселону» во всех турнирах.