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Англия
15 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 07:32
301
0

Ман Юнайтед потерял двух игроков из травм. Названы сроки восстановления

Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона, Варан пропустит несколько недель

15 апреля 2023, 07:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 07:32
301
0
Ман Юнайтед потерял двух игроков из травм. Названы сроки восстановления
Ман Юнайтед. Варан и Лисандро

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков из травм. Стали известны сроки восстановления.

Защитник Лисандро Мартинес выбыл из строя до конца сезона из-за перелома плюсневой кости стопы. Ожидается, что аргентинский защитник полностью восстановится летом и будет готов играть к началу следующего сезона.

Лисандро Мартинес получил травму на 86-й минуте матча четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей» (2:2).

Первый сезон Лисандро в «Ман Юнайтед» завершился преждевременно. Центральный защитник провел 45 матчей за клуб и помог команде выиграть Кубок лиги.

В декабре Мартинес стал лишь пятым игроком «Ман Юнайтед», выигравшим чемпионат мира, когда Аргентина по пенальти обыграла Францию ​​​​в финале ЧМ-2022 в Катаре.

Защитник Рафаэль Варан также был заменен из-за травмы в перерыве той же игры с «Севильей». Как ожидается, он пропустит несколько недель.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Лисандро Мартинес травма Севилья Лига Европы Манчестер Юнайтед - Севилья
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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