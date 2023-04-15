Ман Юнайтед потерял двух игроков из травм. Названы сроки восстановления
Лисандро Мартинес выбыл до конца сезона, Варан пропустит несколько недель
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» потерял двух игроков из травм. Стали известны сроки восстановления.
Защитник Лисандро Мартинес выбыл из строя до конца сезона из-за перелома плюсневой кости стопы. Ожидается, что аргентинский защитник полностью восстановится летом и будет готов играть к началу следующего сезона.
Лисандро Мартинес получил травму на 86-й минуте матча четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей» (2:2).
Первый сезон Лисандро в «Ман Юнайтед» завершился преждевременно. Центральный защитник провел 45 матчей за клуб и помог команде выиграть Кубок лиги.
В декабре Мартинес стал лишь пятым игроком «Ман Юнайтед», выигравшим чемпионат мира, когда Аргентина по пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022 в Катаре.
Защитник Рафаэль Варан также был заменен из-за травмы в перерыве той же игры с «Севильей». Как ожидается, он пропустит несколько недель.
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