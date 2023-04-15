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  4. Форвард Миная: «Пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск»
Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 03:54 |
158
0

Форвард Миная: «Пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск»

Олег Вишневский прокомментировал победу в матче 21-го тура УПЛ против «Кривбасса»

15 апреля 2023, 03:54 |
158
0
Форвард Миная: «Пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск»
ФК Минай

Форвард клуба «Минай» Олег Вишневский прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Украины против криворожского «Кривбасса»:

«Очень тяжелый матч. Много борьбы, эмоций. Хорошо, что нам удалось забить быстрый мяч и сохранить это преимущество до финального свистка. К сожалению, были игры, в которых нам откровенно не везло, и мы теряли жизненно важные очки. Хорошо, что после встречи с «Кривбассом» нам удалось улучшить свое турнирное положение.

Конечно, приятно, что победили в день рождения президента клуба. Еще накануне Пасхи. Идем на выходные в хорошем настроении.

Еще хочу добавить, что в то время, пока мы играли в футбол, россияне обстреляли Славянск в Донецкой области. Ужасные новости. Хочется поддержать пострадавших, потерявших сегодня свой дом. И благодарим наших военных, которые делают все, чтобы Украина была свободна и независима».

Поединок 21-го тура УПЛ «Минай» – «Кривбасс» завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил Олег Вишневский на 4-й минуте игры.

14 апреля в результате обстрела пятиэтажек в Славянске погибли 8 человек и 21 пострадали.

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Олег Вишневский Минай Кривбасс Кривой Рог Минай - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник ФК Минай
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