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Украина. Премьер лига
15 апреля 2023, 03:05 |
27
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия

Поединок состоится 15 апреля в 15:00 по Киеву

15 апреля 2023, 03:05 |
27
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Александрия
ФК Металлист 1925

В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Металлист 1925» и «Александрия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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