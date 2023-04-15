В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Металлист 1925» и «Александрия».

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Начало поединка на стадионе «Колос» (село Коваливка Киевской области) назначено на 15:00.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports+.