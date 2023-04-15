В пятницу, 14 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Специя» и «Лацио». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «орлят».

На 89-й минуте 22-летний бразильский полузащитник Маркос Антонио забил 3-й гол для «Лацио». Интересно, что перед тем, как ударить уже в пустые ворота, игрок «Специи» подтолкнул Маркоса в спину. Однако бразилец не упал, а наоборот сделал рывок и отличился забитым голом.

Для Маркоса этот гол стал первым в футболке «Лацио». Всего на его 17 матчей за «бело-голубых».

Летом 2022 года Маркос Антонио присоединился к «Лацио» из донецкого «Шахтера». За украинскую команду он выступал в период с 2019 по 2022 год. В футболке «горняков» он забил 5 мячей за 69 матчей.

ВИДЕО. Подтолкнули в спину. Экс-игрок Шахтера забил первый гол в Италии

🚨GOAL Antonio’s first ever Lazio goal. 3-0. pic.twitter.com/u8Lzn2uYRd — benben mijares (@benbenmijares) April 14, 2023