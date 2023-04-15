В пятницу, 14 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Азербайджана между клубами «Зира» и «Сабаил». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Украинский нападающий «Зиры» Владислав Кулач отметился голом на 52-й минуте. Для него этот мяч стал первым в футболке «Зиры». Интересно, что на него ассистировал еще один украинец – 24-летний Эльдар Кулиев.

Кулиев, помимо голевой передачи, в конце матча еще и забил. Для него это уже второй гол за азербайджанский клуб.

Также стоит отметить, что Владислав Кулач по ходу матча мог оформить дубль, однако ему помешала штанга.

Чемпионат Азербайджана. 30-й тур

«Зира» – «Сабаил» – 3:1

Голы: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Кулиев, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).

ВИДЕО. 2 гола, ассист и штанга. Как украинская связка зажгла в Азербайджане