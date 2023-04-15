ВИДЕО. 2 гола, ассист и штанга. Как украинская связка зажгла в Азербайджане
Кулач и Кулиев сыграли ключевую роль в победе ФК «Зира» над «Сабаилом»
В пятницу, 14 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Азербайджана между клубами «Зира» и «Сабаил». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Украинский нападающий «Зиры» Владислав Кулач отметился голом на 52-й минуте. Для него этот мяч стал первым в футболке «Зиры». Интересно, что на него ассистировал еще один украинец – 24-летний Эльдар Кулиев.
Кулиев, помимо голевой передачи, в конце матча еще и забил. Для него это уже второй гол за азербайджанский клуб.
Также стоит отметить, что Владислав Кулач по ходу матча мог оформить дубль, однако ему помешала штанга.
Чемпионат Азербайджана. 30-й тур
«Зира» – «Сабаил» – 3:1
Голы: Кулач, 52 (1:0). Ахмедзаде, 69 (2:0). Кулиев, 90 (3:0). Гоба, 90+5 (3:1).
ВИДЕО. 2 гола, ассист и штанга. Как украинская связка зажгла в Азербайджане
Oyun başa çatdı: "Zirə" - "Səbail" (3:1)— Zirə PFK (@ZirePFK) April 14, 2023
QOLLAR: 52` Vladislav Kulaç
69` Rüstəm Əhmədzadə
89` Eldar Quliyev
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90+7` Qoba Zakpa#zirəpfk #zirəiləzirvəyə #qartallar pic.twitter.com/0ed00c2wn9
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