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  4. ВИДЕО. Курьезный автогол на 88-й минуте. Лион вырвал победу у Тулузы
Чемпионат Франции
Тулуза
14.04.2023 22:00 – FT 1 : 2
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
15 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:17
129
0

ВИДЕО. Курьезный автогол на 88-й минуте. Лион вырвал победу у Тулузы

«Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков

15 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:17
129
0
ВИДЕО. Курьезный автогол на 88-й минуте. Лион вырвал победу у Тулузы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома проиграла «Лиону» (1:2).

Для гостей отличились Александр Ляказетт (с пенальти) и Логан Кошта (автогол на 88-й минуте). У хозяев поля голом отметился Закария Абухляль.

«Лион» занимает 6-е место в Ла Лиге, набрав 50 очков. «Тулуза» располагается на 12-й позиции (38 баллов).

Лига 1. 31-й тур, 14 апреля

Тулуза – Лион – 1:2

Гол: Абухляль, 37 – Ляказетт, 34 (пен), Логан Кошта, 88 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Автогол забил Logan Costa (Тулуза).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
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чемпионат Франции по футболу автогол Лион Тулуза видео голов и обзор Лига 1 Александр Ляказетт Логан Кошта Закария Абухляль пенальти
Источник Sport.ua
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