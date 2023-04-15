Франция15 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:17
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ВИДЕО. Курьезный автогол на 88-й минуте. Лион вырвал победу у Тулузы
«Лион» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков
15 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:17
129
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В матче 31-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома проиграла «Лиону» (1:2).
Для гостей отличились Александр Ляказетт (с пенальти) и Логан Кошта (автогол на 88-й минуте). У хозяев поля голом отметился Закария Абухляль.
«Лион» занимает 6-е место в Ла Лиге, набрав 50 очков. «Тулуза» располагается на 12-й позиции (38 баллов).
Лига 1. 31-й тур, 14 апреля
Тулуза – Лион – 1:2
Гол: Абухляль, 37 – Ляказетт, 34 (пен), Логан Кошта, 88 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Автогол забил Logan Costa (Тулуза).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Закария Абухляль (Тулуза).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
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