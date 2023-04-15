ВИДЕО. Курьезный автогол на 88-й минуте. Лион вырвал победу у Тулузы

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома проиграла «Лиону» (1:2).

Для гостей отличились Александр Ляказетт (с пенальти) и Логан Кошта (автогол на 88-й минуте). У хозяев поля голом отметился Закария Абухляль.

«Лион» занимает 6-е место в Ла Лиге, набрав 50 очков. «Тулуза» располагается на 12-й позиции (38 баллов).

Лига 1. 31-й тур, 14 апреля

Тулуза – Лион – 1:2

Гол: Абухляль, 37 – Ляказетт, 34 (пен), Логан Кошта, 88 (автогол)

Видеообзор матча