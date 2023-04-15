Райо Валекано обыграл Осасуну, прервав двухмесячную серию без побед

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» (финалиста Кубка Испании) со счетом 2:1.

У хозяев забил Изи Палазон, а также Аридане Эрнандес провел мяч в свои ворота. У клуба из Памплоны гол забил Бордонадо Мойсес Гомес.

«Райо Вальекано» впервые с 6 февраля 2023 года одержал победу в Ла Лиге.

«Райо» с 40 очками идет на 8-м месте. «Осасуна» находится на 9-й позиции (38 баллов).

Ла Лига. 29-й тур, 14 апреля

Райо Вальекано – Осасуна – 2:1

Гол: Эрнандес, 40, Палазон, 43 (автогол) – Мойсес Гомес, 66