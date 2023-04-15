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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
14.04.2023 22:00 – FT 2 : 1
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:00
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0

Райо Валекано обыграл Осасуну, прервав двухмесячную серию без побед

«Осасуна», выйдя в финал Кубка Испании, проиграла выездной матч Ла Лиги

15 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 15 апреля 2023, 01:00
35
0
Райо Валекано обыграл Осасуну, прервав двухмесячную серию без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» (финалиста Кубка Испании) со счетом 2:1.

У хозяев забил Изи Палазон, а также Аридане Эрнандес провел мяч в свои ворота. У клуба из Памплоны гол забил Бордонадо Мойсес Гомес.

«Райо Вальекано» впервые с 6 февраля 2023 года одержал победу в Ла Лиге.

«Райо» с 40 очками идет на 8-м месте. «Осасуна» находится на 9-й позиции (38 баллов).

Ла Лига. 29-й тур, 14 апреля

Райо Вальекано – Осасуна – 2:1

Гол: Эрнандес, 40, Палазон, 43 (автогол) – Мойсес Гомес, 66

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзес Гомес (Осасуна).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Иси Паласон (Райо Вальекано).
40’
ГОЛ ! Автогол забил Аридан (Осасуна).
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Источник Sport.ua
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