Райо Валекано обыграл Осасуну, прервав двухмесячную серию без побед
«Осасуна», выйдя в финал Кубка Испании, проиграла выездной матч Ла Лиги
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» (финалиста Кубка Испании) со счетом 2:1.
У хозяев забил Изи Палазон, а также Аридане Эрнандес провел мяч в свои ворота. У клуба из Памплоны гол забил Бордонадо Мойсес Гомес.
«Райо Вальекано» впервые с 6 февраля 2023 года одержал победу в Ла Лиге.
«Райо» с 40 очками идет на 8-м месте. «Осасуна» находится на 9-й позиции (38 баллов).
Ла Лига. 29-й тур, 14 апреля
Райо Вальекано – Осасуна – 2:1
Гол: Эрнандес, 40, Палазон, 43 (автогол) – Мойсес Гомес, 66
События матча
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