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  4. ЗАВАЦКАЯ: «Чем дольше продолжался матч, тем лучше играла Крейчикова»
ITF
14 апреля 2023, 22:07 |
98
0

ЗАВАЦКАЯ: «Чем дольше продолжался матч, тем лучше играла Крейчикова»

Украинская теннисистка – о поражении 12-й ракетке мира

14 апреля 2023, 22:07 |
98
0
ЗАВАЦКАЯ: «Чем дольше продолжался матч, тем лучше играла Крейчикова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Второй номер сборной Украины Катарина Завацкая прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Барборой Крейчиковой (4:6, 3:6).

«Она топ-игрок, и я это чувствовала. От нее прилетали тяжелые мячи. Чем дольше продолжался матч, тем лучше она играла.

У меня была небольшая неуверенность во время завершения розыгрышей, а также на важных очках. Вот где мне нужно стать лучше», – призналась Завацкая.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номеры команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.

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Украина – Чехия – 0:2. Завацкая в борьбе уступила 12-й ракетке Крейчиковой
женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Катарина Завацкая Барбора Крейчикова Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг
Источник Billie Jean King Cup
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