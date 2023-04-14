ЗАВАЦКАЯ: «Чем дольше продолжался матч, тем лучше играла Крейчикова»
Украинская теннисистка – о поражении 12-й ракетке мира
Второй номер сборной Украины Катарина Завацкая прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Барборой Крейчиковой (4:6, 3:6).
«Она топ-игрок, и я это чувствовала. От нее прилетали тяжелые мячи. Чем дольше продолжался матч, тем лучше она играла.
У меня была небольшая неуверенность во время завершения розыгрышей, а также на важных очках. Вот где мне нужно стать лучше», – призналась Завацкая.
После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номеры команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.
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