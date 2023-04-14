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  4. Владислав ВАНАТ: «Гол Руха привел к панике»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 21:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:49
731
0

Владислав ВАНАТ: «Гол Руха привел к панике»

Нападающий «Динамо» – о ничьей с львовским коллективом

14 апреля 2023, 21:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 22:49
731
0
Владислав ВАНАТ: «Гол Руха привел к панике»
ФК Динамо Киев

21-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, автор единственного мяча в ворота «Руха» (1:1), поделился эмоциями от матча 21-го тура УПЛ на «Арене Львов».

- Владислав, до пропущенного мяча «Динамо» контролировало ход игры. Почему второй тайм получился не столь удачным?
- Считаю, что после первого мяча нам нужно было немного спокойнее играть, выманивать соперника на нашу половину поля и действовать в большей степени на контратаках. Вместо этого мы начали прессинговать соперника и пропустили гол, что привело к панике.

- «Рух» действовал не так, как соперники киевлян в нескольких предыдущих матчах, активно атакуя и прессингуя?
- Да, «Рух» – хорошая команда, у них талантливая молодежь. Они неплохо выступили в Юношеской Лиге УЕФА и сегодня неплохо играли.

- Твой гол – это наигранная на тренировках комбинация?
- Да, на тренировках часто в подобных эпизодах от крайних полузащитников и защитников тренеры требуют прострел низом, а мне нужно быть в нужном месте и забивать подобные голы.

- Игра на опережение – это твоя «стихия», сильная сторона?
- Не назвал бы это стихией, это просто то, что я должен делать. И в сегодняшней игре я сделал то, что и должен был.

- Следующий матч у «Динамо» с «Шахтером». Эти матчи всегда особенные?
- Конечно, нужно выходить на этот матч и играть на победу. Эти матчи всегда особые, важные для обеих команд независимо от турнирных обстоятельств.

- Для тебя это противостояние принципиально еще с детско-юношеского уровня?
- Конечно, на детском уровне это были главные матчи сезона, ведь это две сильные академии, которые всегда боролись за призовые места. И тренеры с детства нам прививали своеобразную принципиальность этого противостояния, потому даже на детском уровне простых матчей не было.

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Владислав Ванат Динамо Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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