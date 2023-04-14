Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 15:40 |
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ВИДЕО. Бенито отдал, Ванат забил. Динамо оформило гол в матче УПЛ
Простая, но эффективная комбинация
14 апреля 2023, 15:40 |
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В матче чемпионата Украины между Рухом и Динамо первый гола сумела забить киевская команда. Бенито, обыграв соперника на фланге, сделал пас на Владислава Ваната.
Форвард оформил 8-й гол в сезоне УПЛ.
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