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  4. ВИДЕО. Бенито отдал, Ванат забил. Динамо оформило гол в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:40 |
1100
0

ВИДЕО. Бенито отдал, Ванат забил. Динамо оформило гол в матче УПЛ

Простая, но эффективная комбинация

14 апреля 2023, 15:40 |
1100
0
ВИДЕО. Бенито отдал, Ванат забил. Динамо оформило гол в матче УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В матче чемпионата Украины между Рухом и Динамо первый гола сумела забить киевская команда. Бенито, обыграв соперника на фланге, сделал пас на Владислава Ваната.

Форвард оформил 8-й гол в сезоне УПЛ.

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Динамо Киев Рух - Динамо Владислав Ванат Бенито чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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