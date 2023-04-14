Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довгий оформил два юбилея в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 21:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
226
0

Довгий оформил два юбилея в матче с Динамо

Капитан «Руха» стал автором 17500-го гола в истории УПЛ и 400-го - в сезоне-2022/23

14 апреля 2023, 21:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
226
0
Довгий оформил два юбилея в матче с Динамо
УПЛ

Мяч, забитый Алексеем Довгим в матче с «Динамо» (1:1), оказался вдвойне юбилейным. Капитан «Руха» записал на себя 17500-й гол в истории чемпионатов Украины и 400-й – в сезоне-2022/23.

Кроме того, Довгий стал автором исторического мяча желто-черных – первого во встречах с киевлянами в УПЛ, прервав безголевую серию своей команды на 399-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

По теме:
Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Задача Руха – остаться в УПЛ. У нас большое будущее»
цифры и факты Алексей Довгий Рух Львов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Футбол | 14 апреля 2023, 12:13 12
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
Футбол | 14 апреля 2023, 19:42 7
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер в Молдове проведет медосмотр для Дениля Кастильо

Эту информацию озвучил нынешний клуб эквадорского хавбека «ЛДУ Кито»

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Хоккей | 14.04.2023, 05:55
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»
Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Футбол | 14.04.2023, 14:55
Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Юбилеи Миная и Шарана. Закарпатцы дома обыграли Кривбасс
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Футбол | 14.04.2023, 10:53
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
Луческу рассказал, когда в последний раз общался с Ахметовым
13.04.2023, 12:07
Футбол
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
Неожиданно пригодился характер. Шахтер едва успел дожать Львов
12.04.2023, 16:00 127
Футбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Свитолина одержала первую победу после возвращения
Свитолина одержала первую победу после возвращения
12.04.2023, 18:04 22
Теннис
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
Тренер сборной Украины назвал условие для возвращения экс-россиянки Бех
13.04.2023, 09:39 11
Биатлон
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
12.04.2023, 22:12 15
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
Победы Реала и Милана в ЛЧ, Шахтер дожал Львов на 95-й, успех Свитолиной
13.04.2023, 06:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности