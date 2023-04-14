Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 21:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
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Довгий оформил два юбилея в матче с Динамо
Капитан «Руха» стал автором 17500-го гола в истории УПЛ и 400-го - в сезоне-2022/23
14 апреля 2023, 21:02 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
226
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Мяч, забитый Алексеем Довгим в матче с «Динамо» (1:1), оказался вдвойне юбилейным. Капитан «Руха» записал на себя 17500-й гол в истории чемпионатов Украины и 400-й – в сезоне-2022/23.
Кроме того, Довгий стал автором исторического мяча желто-черных – первого во встречах с киевлянами в УПЛ, прервав безголевую серию своей команды на 399-й минуте.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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