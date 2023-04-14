Довгий оформил два юбилея в матче с Динамо

Мяч, забитый Алексеем Довгим в матче с «Динамо» (1:1), оказался вдвойне юбилейным. Капитан «Руха» записал на себя 17500-й гол в истории чемпионатов Украины и 400-й – в сезоне-2022/23.

Кроме того, Довгий стал автором исторического мяча желто-черных – первого во встречах с киевлянами в УПЛ, прервав безголевую серию своей команды на 399-й минуте.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ