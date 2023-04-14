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  4. Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 21:07 |
423
1

Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля в 15:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги

14 апреля 2023, 21:07 |
423
1
Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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