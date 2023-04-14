Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 21:07 |
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Заря – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 апреля в 15:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги
14 апреля 2023, 21:07 |
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В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Заря» и «Днепр-1». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Заря» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».
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