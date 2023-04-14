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  4. САБО: «Если снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит»
Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 21:24 |
755
3

САБО: «Если снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит»

Специалист считает, что нам нужно поднимать шум в Европе

14 апреля 2023, 21:24 |
755
3
САБО: «Если снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит»
Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с рф и рб.

«Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть беларусь, то мы не должны там участвовать! лукашенко и его прихвостни – это такие же б**** и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. лукашенко отдал беларусь в пользование россии. беларуси уже нет, там россия-2.

Получается, что в соревнованиях участвует россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они же все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты. Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь. На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет. Там сидят все продажные, которые продались за деньги газпрома.

Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему тут делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит», – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо МОК НОК Украины Министерство молодежи и спорта бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Сергей Ребров
Источник FanDay
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Remark
В принципе, все правильно сказал Сабо. 
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0
BekXan
Поняття шуму відносне.Тому що якщо Європа і світ нічого не бачить і не чує то це вже проблема.І ми виходить вже в ролі якихось забитих.А так не повинно бути.Світ повинен жорстко наказувати і не допускати цю сволоту без нашої підсказки.А дивлячись на опущене ООН що ці презервативи допускають головування рашки цей світ вже подурів .Ми реально прийшли до того що всі забули другу світову.ООН прийшло до того що країнами правлять диктатори з ядерною зброєю.Гитлер в куточку відполчиває він хлопчик.Ось до чого прийшов світ і ООН.Це мерзенно.
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0
nivavn
Ребров і не хтів лізти у це.
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