САБО: «Если снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит»

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с рф и рб.

«Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть беларусь, то мы не должны там участвовать! лукашенко и его прихвостни – это такие же б**** и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех, кто против нас воюет. лукашенко отдал беларусь в пользование россии. беларуси уже нет, там россия-2.

Получается, что в соревнованиях участвует россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они же все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты. Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может нам помочь. На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет. Там сидят все продажные, которые продались за деньги газпрома.

Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему тут делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит», – сказал Сабо.