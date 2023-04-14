Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского
30-летний хавбек киевлян провел 200-й матч в УПЛ
Матч с «Рухом» (1:1) стал 200-м для 30-летнего хавбека киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 180 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 200» УПЛ заняла у Виталия 9 лет 323 дня, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).
К слову, предыдущий юбилейный матч – 150-й – Виталий провел также против «Руха» в октябре 2020-го.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.05.2013
|
Динамо
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
50-й
|
14.05.2016
|
Динамо
|
Металлист (г)
|
4:1
|
100-й
|
03.08.2018
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
1:0
|
150-й
|
17.10.2020
|
Динамо
|
Рух (г)
|
2:0
|
200-й
|
14.04.2023
|
Динамо
|
Рух (г)
|
1:1
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