Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского

Матч с «Рухом» (1:1) стал 200-м для 30-летнего хавбека киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 180 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 200» УПЛ заняла у Виталия 9 лет 323 дня, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).

К слову, предыдущий юбилейный матч – 150-й – Виталий провел также против «Руха» в октябре 2020-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ