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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
128
0

Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского

30-летний хавбек киевлян провел 200-й матч в УПЛ

14 апреля 2023, 20:50 | Обновлено 14 апреля 2023, 21:12
128
0
Поединок с Рухом стал юбилейным для Виталия Буяльского
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Матч с «Рухом» (1:1) стал 200-м для 30-летнего хавбека киевлян Виталия Буяльского в чемпионатах Украины. 180 встреч он отыграл за «Динамо» и 20 – за «Говерлу». Дорога в «Клуб 200» УПЛ заняла у Виталия 9 лет 323 дня, начиная с дебюта, который состоялся 26 мая 2013 года в домашнем поединке динамовцев с запорожским «Металлургом» (3:0).

К слову, предыдущий юбилейный матч – 150-й – Виталий провел также против «Руха» в октябре 2020-го.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виталия Буяльского в УПЛ

Матч

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1-й

26.05.2013

Динамо

Металлург З (д)

3:0

50-й

14.05.2016

Динамо

Металлист (г)

4:1

100-й

03.08.2018

Динамо

Шахтер (д)

1:0

150-й

17.10.2020

Динамо

Рух (г)

2:0

200-й

14.04.2023

Динамо

Рух (г)

1:1
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цифры и факты Динамо Киев Виталий Буяльский
Источник Sport.ua
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