Надаль второй год подряд пропустит турнир в Барселоне

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль второй год подряд пропустит турнир ATP 500 в Барселоне, который ранее выигрывал 12 раз.

Место Надаля в основной сетке займет Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что испанец вернется на грунтовом Мастерсе в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Отметим, что Рафаэль Надаль не играл после Australian Open, он восстанавливается после травмы левого бедра.