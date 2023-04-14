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ATP
14 апреля 2023, 20:59 |
123
0

Надаль второй год подряд пропустит турнир в Барселоне

Рафаэль не сыграет на соревнованиях в Каталонии

14 апреля 2023, 20:59 |
123
0
Надаль второй год подряд пропустит турнир в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль второй год подряд пропустит турнир ATP 500 в Барселоне, который ранее выигрывал 12 раз.

Место Надаля в основной сетке займет Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что испанец вернется на грунтовом Мастерсе в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Отметим, что Рафаэль Надаль не играл после Australian Open, он восстанавливается после травмы левого бедра.

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Рафаэль Надаль ATP Барселона ATP Мадрид
Источник Twitter
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