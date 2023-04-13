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ATP
13 апреля 2023, 12:18 |
69
0

Надаль с огромной вероятностью не сыграет в Барселоне

Рафаэль вернется на Мастерсе в Мадриде

13 апреля 2023, 12:18 |
69
0
Надаль с огромной вероятностью не сыграет в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль второй год подряд может пропустить турнир ATP 500 в Барселоне, который ранее выигрывал 12 раз.

Сообщается, что с вероятностью 90% испанец не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к Ролан Гаррос.

Вероятно, Надаль вернется на Мастерсе в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.

Рафаэль Надаль не играл после Australian Open, он восстанавливается после травмы левого бедра.

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ATP Барселона Рафаэль Надаль ATP Мадрид
Источник AS
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