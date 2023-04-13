ATP13 апреля 2023, 12:18 |
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Надаль с огромной вероятностью не сыграет в Барселоне
Рафаэль вернется на Мастерсе в Мадриде
13 апреля 2023, 12:18 |
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Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль второй год подряд может пропустить турнир ATP 500 в Барселоне, который ранее выигрывал 12 раз.
Сообщается, что с вероятностью 90% испанец не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к Ролан Гаррос.
Вероятно, Надаль вернется на Мастерсе в Мадриде, который пройдет с 25 апреля по 7 мая.
Рафаэль Надаль не играл после Australian Open, он восстанавливается после травмы левого бедра.
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