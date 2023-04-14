Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:57
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Металлист – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 апреля в 13:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги
14 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:57
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В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Верес».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».
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