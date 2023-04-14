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Чемпионат Украины
Металлист
15.04.2023 13:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:57
169
0

Металлист – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля в 13:00 поединок 21-го тура Украинской Премьер-Лиги

14 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:57
169
0
Металлист – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 15 апреля, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Верес».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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