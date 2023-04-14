Дальше без чемпиона. Определились все полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Тейлор Фритц прервал 12-матчевую победную серию Стефаноса Циципаса на этом турнире
14 апреля состоялись матчи 1/4 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.
Лоренцо Музетти, обидчик Новака Джоковича, не смог развить успех и проиграл своему соотечественнику Яннику Синнеру.
19-летний Хольгер Руне остановил третьего сеяного Даниила Медведева. Квалифаер Ян-Леннард Штруфф проиграл Андрею Рублеву.
Тейлор Фритц сумел обыграть чемпиона двух последних лет Стефаноса Циципаса.
Монте-Карло. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [7] – Лоренцо Музетти [16] – 6:2, 6:2
Хольгер Руне [6] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Андрей Рублев [5] – Ян-Леннард Штруфф [Q] – 6:1, 7:6(5)
Тейлор Фритц [8] – Стефанос Циципас [2] – 6:2, 6:4
Монте-Карло. Пары 1/2 финала
Янник Синнер [7] – Хольгер Руне [6]
Андрей Рублев [5] – Тейлор Фритц [8]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы