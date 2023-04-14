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ATP
14 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:34
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Дальше без чемпиона. Определились все полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло

Тейлор Фритц прервал 12-матчевую победную серию Стефаноса Циципаса на этом турнире

14 апреля 2023, 20:33 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:34
155
0
Дальше без чемпиона. Определились все полуфиналисты Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц и Стефанос Циципас

14 апреля состоялись матчи 1/4 финала грунтового Мастерса в Монте-Карло.

Лоренцо Музетти, обидчик Новака Джоковича, не смог развить успех и проиграл своему соотечественнику Яннику Синнеру.

19-летний Хольгер Руне остановил третьего сеяного Даниила Медведева. Квалифаер Ян-Леннард Штруфф проиграл Андрею Рублеву.

Тейлор Фритц сумел обыграть чемпиона двух последних лет Стефаноса Циципаса.

Монте-Карло. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [7] – Лоренцо Музетти [16] – 6:2, 6:2
Хольгер Руне [6] – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

Андрей Рублев [5] – Ян-Леннард Штруфф [Q] – 6:1, 7:6(5)
Тейлор Фритц [8] – Стефанос Циципас [2] – 6:2, 6:4

Монте-Карло. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [7] – Хольгер Руне [6]
Андрей Рублев [5] – Тейлор Фритц [8]

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ATP Монте-Карло Ян-Леннард Штруфф Тейлор Фритц Даниил Медведев Стефанос Циципас Янник Синнер Лоренцо Музетти Хольгер Руне Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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