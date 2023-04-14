Ястремская получила первую соперницу в квалификации турнира в Штутгарте

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В первом раунде отбора должна сыграть украинка Даяна Ястремская (№147 WTA), которая сейчас находится со сборной Украины в Турции на матче Кубка Билли Джин Кинг против Чехии.

Соперница Ястремской в Штутгарте – Кэти Волынец из США (№75 WTA), посеянная под четвертым номером.

Любопытно, что матч Ястремской и Волынец должен состоятся в субботу, но Даяна пока что остается в субботнем расписании матча с Чехией. Она заявлена на последний парный матч.