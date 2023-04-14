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WTA
14 апреля 2023, 20:13 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:14
258
1

Ястремская получила первую соперницу в квалификации турнира в Штутгарте

Этот матч должен пройти в субботу

14 апреля 2023, 20:13 | Обновлено 14 апреля 2023, 20:14
258
1
Ястремская получила первую соперницу в квалификации турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка квалификационного раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте.

В первом раунде отбора должна сыграть украинка Даяна Ястремская (№147 WTA), которая сейчас находится со сборной Украины в Турции на матче Кубка Билли Джин Кинг против Чехии.

Соперница Ястремской в Штутгарте – Кэти Волынец из США (№75 WTA), посеянная под четвертым номером.

Любопытно, что матч Ястремской и Волынец должен состоятся в субботу, но Даяна пока что остается в субботнем расписании матча с Чехией. Она заявлена на последний парный матч.

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Даяна Ястремская WTA Штутгарт Кэти Волынец
Источник WTA
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Santk86
Как Даяна везде успеет и в сборной сыграть и в квалификации. 
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