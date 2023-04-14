Марта КОСТЮК: «Провела хорошую игру, но сегодня был не наш день»

Первый номер сборной Украины Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой (2:6, 1:6).

«Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девочками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются», – сказала Марта.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номеры команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.