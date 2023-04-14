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  4. Марта КОСТЮК: «Провела хорошую игру, но сегодня был не наш день»
ITF
14 апреля 2023, 19:12 |
583
7

Марта КОСТЮК: «Провела хорошую игру, но сегодня был не наш день»

Украинская теннисистка – о матче с Маркетой Вондроушовой

14 апреля 2023, 19:12 |
583
7
Марта КОСТЮК: «Провела хорошую игру, но сегодня был не наш день»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первый номер сборной Украины Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой (2:6, 1:6).

«Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девочками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются», – сказала Марта.

После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номеры команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.

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женская сборная Украины по теннису женская сборная Чехии по теннису Марта Костюк Маркета Вондроушова Украина - Чехия Кубок Билли Джин Кинг
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 7
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Sashamar
Мартусю, мовчи краще. За розумну зійдеш 
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+2
александр сашко
важко уявити, яка гра - погана?!
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+1
SandroKing
Марта, ты совершенно не умеешь играть на грунте. И статистика это доказывает. Любить грунт не означает уметь на нем играть. А вообще все вопросы к федерации и тренерам которые непонятно по каким причинам выбрали это покрытие. В каких обстоятельствах ты лично Марта пребываешь? Вон посмотри на Угледар, Бахмут, там обстоятельства, а у тебя не обстоятельства, а детство в одном месте играет.
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-1
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