Марта КОСТЮК: «Провела хорошую игру, но сегодня был не наш день»
Украинская теннисистка – о матче с Маркетой Вондроушовой
Первый номер сборной Украины Марта Костюк прокомментировала поражение в матче квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг с Маркетой Вондроушовой (2:6, 1:6).
«Это был не лучший матч с моей стороны, но он был гораздо ближе, чем может показаться по счету. Я провела хорошую игру, но сегодня был не наш день. Горжусь девочками, которые в таких обстоятельствах, в которых мы находимся, все равно выходят на площадку и борются», – сказала Марта.
После первого игрового дня Чехия лидирует со счетом 2:0. В субботу первыми на корт выйдут первые номеры команд Марта Костюк и Барбора Крейчикова.
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