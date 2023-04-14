Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Днепр-1
В Киеве на стадионе «Динамо» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 15 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» и «Днепр-1».
Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и судить его будет арбитр из Хмельницкого Евгений Арановский. Начало встречи в 15:00.
«Заря» – «Днепр-1». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Заря» – «Днепр-1», за которой следите в украинской версии сайта.
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