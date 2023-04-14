Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Верес
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 18:38 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:40
54
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Верес

В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги

14 апреля 2023, 18:38 | Обновлено 14 апреля 2023, 18:40
54
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Верес
УПЛ

В субботу, 15 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Верес».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбітр из Киева Александр Соловьян. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Верес» в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мне придется сделать операцию. Посмотрим, что будет дальше»
Металлист 1925 – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Перица ОГНЕНОВИЧ: «У Вереса те же проблемы, что и у Металлиста»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Верес Ровно Металлист - Верес где смотреть
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Футбол | 14 апреля 2023, 12:13 10
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024
Бидный рассказал, сможет ли сборная Украины играть в квалификации Евро-2024

Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ

Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов
Футбол | 14 апреля 2023, 00:10 2
Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов
Ман Юнайтед – Севилья – 2:2. Суперкамбек с двумя автоголами. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы

ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
Другие виды | 14.04.2023, 11:59
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
ВИДЕО. Скандальное решение кабмина. ФИФА забанит Украину?
Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»
Футбол | 14.04.2023, 16:35
Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»
Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Футбол | 14.04.2023, 07:18
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Барселона согласовала контракт с хавбеком Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
ФОТО. Людмила Киченок намекнула на помолвку со своим тренером
12.04.2023, 20:28 3
Теннис
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
Скандал. Разбитая губа: Сане и Мане устроили драку в раздевалке Баварии
12.04.2023, 21:05 4
Футбол
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
У Мане нет будущего в Баварии? Драка Садио с Сане выйдет за рамки штрафа
12.04.2023, 22:12 15
Футбол
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
Определен соперник Прометея в 1/4 финала баскетбольного Еврокубка
12.04.2023, 23:23
Баскетбол
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
Источник: ВСУ отложили контрнаступление из-за трех факторов
12.04.2023, 18:51 6
Война
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Похоже, сборная Украины снимается с квалификации Евро»
14.04.2023, 10:53 40
Футбол
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
Синие не устояли в Мадриде. Реал уверенно обыграл Челси
12.04.2023, 23:55 39
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
ОФИЦИАЛЬНО. Мане выведен из состава Баварии. Он разбил губу Сане
13.04.2023, 19:56 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности