Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист – Верес
В Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится поединок 21-го тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 15 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Верес».
Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбітр из Киева Александр Соловьян. Начало встречи в 13:00.
«Металлист» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Верес» в украинской версии сайта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Заместитель Министра молодежи и спорта Украины заявил, что решение будет принимать УАФ
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Европы