В субботу, 15 апреля, пройдет матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист» и «Верес».

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить его будет арбітр из Киева Александр Соловьян. Начало встречи в 13:00.

«Металлист» – «Верес». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть на телеканале УНИАН и на YouTube-канале «Football Hub».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Верес» в украинской версии сайта.