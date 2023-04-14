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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Задача Руха – остаться в УПЛ. У нас большое будущее»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 18:05 |
281
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Задача Руха – остаться в УПЛ. У нас большое будущее»

Команда отобрала у киевлян один пункт

14 апреля 2023, 18:05 |
281
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Задача Руха – остаться в УПЛ. У нас большое будущее»
ФК Динамо Киев

Наставник «Руха» Виталий Пономарев оценил ничью 1:1 в матче УПЛ с «Динамо». Тренер убежден, что команда через 1-2 года может бороться за еврокубки, но пока что нужно остаться в элите.

– Не боялись играть в футбол, по сегодняшнему матчу было видно, что не все, но многое ребятам удавалось. По игре очень важен фактор психологии – у нас очень много молодых футболистов, и турнирное положение очень давит на них. Они никогда не были в подобных ситуациях, и для них будет огромный опыт, если они справятся с этими трудностями. Матч же против «Динамо» показал, что можно играть с любой командой, показывать свой футбол, не бояться.

– «Рух» создал несколько опасных моментов. Чего не хватило, чтобы вырвать победу?

- Каждый забитый мяч – это индивидуальное мастерство футболиста. Климчук проделал очень много работы, в том числе черновой, поэтому в некоторых эпизодах, возможно, сказалась усталость. В общем, я доволен, как ребята провели матч.

– Что с Дидыком?

– Получил повреждение еще на разминке. Начал игру, но тут же поменяли его. Пока неизвестно, что у него посмотрим, сможет ли он готовиться к следующему поединку.

- После того как вы стали главным тренером, команда забила первый гол, завоевала уже второе очко. Можете спрогнозировать, что будет дальше?

– Мы хотим играть в хороший агрессивный футбол. Конечно, на это нужно время, но у нас его нет, поскольку нужно набирать очки, чтобы выполнить главную задачу – остаться в Премьер-лиге. Но при этом я убежден, что у этой команды большое будущее, и если все удастся, то через год-два она сможет бороться за попадание в еврокубки.

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Динамо Киев Виталий Пономарев Рух Львов Рух - Динамо чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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