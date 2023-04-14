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Чемпионат Европы
14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:38
843
2

Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»

Известный тренер поддерживает решение Минспорта

14 апреля 2023, 16:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:38
843
2
Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»
УАФ

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с россией и беларусью.

«Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА могла допустить беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. беларусь и россию должны дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас.

Пусть лучше нас дисквалифицируют [если мы не выйдем на матч отбора евро], но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: «Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с русскими и белорусами!» - сказал Сабо.

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Йожеф Сабо МОК НОК Украины Вадим Гутцайт Министерство молодежи и спорта бойкот Олимпийские игры 2024 дисквалификация россии российско-украинская война дисквалификация беларуси Матвей Бидный
Источник FanDay
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Юрий Щербань
Давайте вообще играть не будем ,рашка тодько рада будет
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+1
Gargantua
пока Сабо не главный тренер вообще в футбол играть нельзя
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+1
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