Йожеф САБО: «Играть с белорусами в одном турнире нельзя»

Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта о запрете национальным командам участвовать в турнирах с россией и беларусью.

«Я считаю, что Минмолодежьспорта приняло правильное решение, я поддерживаю. Как вообще УЕФА могла допустить беларусь к соревнованиям? Это не наши, а их проблемы. беларусь и россию должны дисквалифицировать отовсюду! Они воюют против нас.

Пусть лучше нас дисквалифицируют [если мы не выйдем на матч отбора евро], но играть с белорусами в одном турнире нельзя! Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: «Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с русскими и белорусами!» - сказал Сабо.