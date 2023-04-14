ВИДЕО. За эмоциональные слова. Вернидуба удалили после матча с Минаем

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после финального свистка в матче 21-го тура УПЛ с «Минаем» (0:1) увидел перед собой второе предупреждение и, как следствие, красную карточку, которые были ему предъявлены арбитром Денисом Шурманом.

Вернидуб по завершении игры подошел к арбитру прямо на футбольном поле и на эмоциях стал что-то рассказывать.

«Вы просто издеваетесь над нами. Война идет, ты спрятался здесь, сидишь в засаде, и издеваешься еще над людьми», – после этих слова Вернидуба арбитр предъявил тренеру желтую карточку, а так как она стала для него второй в матче, то и красную карточку тоже.