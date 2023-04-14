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  4. ВИДЕО. За эмоциональные слова. Вернидуба удалили после матча с Минаем
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:19
1237
11

ВИДЕО. За эмоциональные слова. Вернидуба удалили после матча с Минаем

Арбитру игры Денису Шурману не понравились слова наставника «Кривбасса»

14 апреля 2023, 16:12 | Обновлено 14 апреля 2023, 16:19
1237
11
ВИДЕО. За эмоциональные слова. Вернидуба удалили после матча с Минаем
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб после финального свистка в матче 21-го тура УПЛ с «Минаем» (0:1) увидел перед собой второе предупреждение и, как следствие, красную карточку, которые были ему предъявлены арбитром Денисом Шурманом.

Вернидуб по завершении игры подошел к арбитру прямо на футбольном поле и на эмоциях стал что-то рассказывать.

«Вы просто издеваетесь над нами. Война идет, ты спрятался здесь, сидишь в засаде, и издеваешься еще над людьми», – после этих слова Вернидуба арбитр предъявил тренеру желтую карточку, а так как она стала для него второй в матче, то и красную карточку тоже.

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Юрий Вернидуб Минай Кривбасс Кривой Рог Минай - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Springfield
Совсем нервишки растилипались у бывшего шерифа.  Нельзя такими словами манипулировать.  Может пора ему в отставку и опять снаряды грузить. Для психоразгрузки.
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Октавий Фландрийский
А действительно,почему этот арбитр не идет защищать родину на поле боя?  Не служил в армии? А почему? Еще не поздно выдать повестку, прийти в военкомат, закончить ускоренную учебку и вперед на врага... Или у нас уже сформировалась каста неприкасаемых - футболисты 1 и 2 разрядов? Смотрю, уже начали чемпионаты городов и областей проводить, и в каждой команде по 25-30 здоровых ребят, цвет нации,но на фронте почему-то какие угодно спортсмены-профессионалы, кроме футболистов... Интересно,им будет стыдно после войны смотреть в глаза тем, кто вернулся оттуда раненым или калекой? Так что все правильно Вернидуб сказал, хорошо хоть по голове не приложился...
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0
supernik
Поважав Вернедуба але кидатися такими словами без жодних підстав не можна. Шурман молодець, зробив все правильно. Вернедубу необхідно почати вести себе більш інтелигентно, не як базарна баба! 
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0
fitnes_sports066
Очень интересно, ещё наглядный пример Вернидубу жёлтая за грубое высказывания прямо в лицо арбитру, сравните с инцидент с Буялским. Очередной раз подтверждает в нашем футболе двойная трактовка арбитража и коррупция.
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0
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