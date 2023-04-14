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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 15:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:44
336
0

СЕЛЕЗНЕВ: «Закончил, потому что перестал получать от футбола удовольствие»

Известный футболист – о непростом решении

14 апреля 2023, 15:35 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:44
336
0
СЕЛЕЗНЕВ: «Закончил, потому что перестал получать от футбола удовольствие»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Бывший форвард «Миная» Евгений Селезнев в эксклюзивном интервью Sport.ua объяснил, почему завершил карьеру.

«Придет время и я обязательно дам большое интервью, которое подытожит всю мою карьеру. Там расскажу, что произошло и как все было. Это произойдет после моего прощального матча, который планирую провести в Ужгороде.

Там соберу людей, с которыми играл вместе и против кого играл – Ярмоленко, Мудрика, Шапаренко, Ракицкого, многих других. Позову туда очень хорошую компанию. Надеюсь, приедут друзья-хоккейчики – Варлам, Буба. Конечно, этот матч будет благотворительным.

Пока же закончил, потому что перестал получать от этого футбола удовольствие. Вернее, не футбола, а околофутбола. Не вижу смысла находиться там, где нет игры, а идут какие-то игрища. Это не мое.

Считаю, что нельзя оскорблять ребят, относиться к ним не как к людям. Я их всех порву, когда буду давать интервью, о котором говорил выше. Это проходимцы», - сказал Селезнев.

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Евгений Селезнев завершение карьеры
Источник Sport.ua
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