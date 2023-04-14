Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «В Макеевке не был с 2014-го. Появлюсь – расстреляют»

Вчера, 13 апреля, вечером третий в истории бомбардир национальных чемпионатов Украины по футболу неожиданно оказался среди хоккеистов. Причем в Будапеште. Евгений Селезнев посетил Хоккейную академию Обуды, где проводит тренировочный сбор, готовясь к чемпионату мира в дивизионе 1А, юношеская сборная Украины. Менеджером команды является давний друг Евгения, менеджер команды и обладатель всех возможных рекордов в национальном чемпионате по хоккею Сергей Бабинец. Селезнев выделил время, чтобы пообщаться с приятелем, вдохновить своими словами юных хоккеистов, а после этого еще и дал это интервью. По-украински, да еще и с использованием закарпатского диалекта.

- За границей я оказался как немало украинцев, помогающих военным, занимающихся волонтерской деятельностью, - говорит Евгений. – Выехал из Ужгорода, где сейчас живу, за волонтерской помощью. А заодно забрал сына, занимающегося хоккеем в Вене, в одной школе с нападающим юношеской сборной Украины Степаном Герасименко, кстати. В Будапеште проездом. Когда узнал, что здесь наша команда, не мог не приехать. Неважно, хоккеисты это, футболисты, бескетболисты. Главное, что наши. У меня друзья повсюду. В этом случае больше рад видеть Бубу (Бабинца – авт.).

– Вы давно знакомы?

- Познакомились году в 2010-2011-м, когда я играл за «Шахтер», а Сергей – за «Донбасс». В Донецке. Хоккеисты ходили на наши матчи, мы на них. Мы тогда были в одной компании с Сергеем Варламовым, Дмитрием Исаенко. Праздновали вместе. «Хочейчики» тогда так «вкручивали», что поныне «вкручиваю» я (смеется). С тех пор дружим.

- Бабинец, анонсируя осенью прошлого года свое возвращение после почти годичной паузы в хоккей, предложил вам через соцсети челлендж: кто скорее побьет рекорд результативности в хоккейном и футбольном чемпионатах. В результате Бабинец с задачей справился, а вы так и не провели ни одного мяча и сейчас уже завершили карьеру…

- К сожалению, да. Придет время, я обязательно дам большое интервью, которое подытожит всю мою карьеру. Там расскажу, что произошло и как все было. Это произойдет после моего прощального матча, который планирую провести в Ужгороде. Там соберу людей, с которыми играл вместе и против кого играл – Ярмоленко, Мудрика, Шапаренко, Ракицкого, многих других. Позову туда очень хорошую компанию. Надеюсь, приедут друзья-хоккейчики – Варлам, Буба. Конечно, этот матч будет благотворительным.

А пока закончил, поскольку перестал получать от ЭТОГО футбола удовольствие. Вернее, не футбола, а околофутбола. Не вижу смысла находиться там, где нет игры, а идут какие-то игрища. Это не мое. Считаю, что нельзя оскорблять ребят, относиться к ним не как к людям. Я их всех порву, когда буду давать интервью, о котором говорил выше. Это проходимцы.

– Вы сказали, что сын играет в хоккей. Успешно?

- Руслан – 2007 года рождения, он начал занятия хоккеем в Днепре, потом был в киевской «Льдинке», ездил в Словакию, но там не задержался. Сейчас тренируется и выступает в Вене, за клуб «Айс Хокс». В Европе ему помогал устраиваться Вячеслав Завальнюк (бывший защитник сборной Украины по хоккею – авт.). Посмотрим, что из этого выйдет.

– Вы тоже вроде бы играете в хоккей.

- Скорее мучаюсь, игрой это назвать сложно. Голы забиваю, а катаюсь плохо. Как есть. Мастерства ведь не пропьешь.

- Жека сильно прибедняется, - приобщается к разговору Сергей Бабинец. – Мы играли вместе. У него неплохо выходит.

– Буквально вчера катался. Но недолго, ведь колени при низкой посадке беспокоят. Однако мне нравится играть. В Ужгороде возможности постоянно выходить на лед нет, но иногда собираемся. Проще было в Киеве. Там тренировался с «Киевскими Лаврами», вместе с Олегом Шафаренко (бывшим нападающим сборной Украины по хоккею и тренером киевского «Сокола» в 2020-2022-м – авт.), другими известными игроками. А вообще-то на коньки впервые стал, кажется, еще в 2008-м в Донецке.

Евгений Селезнев с юношеской сборной Украины по хоккею

- Евгений, давайте отойдем от спорта и продолжим тему, которую вы затронули в начале разговора. Вы говорили о волонтерстве в контексте большой войны, которая длится уже больше года. Война изменила ваше сознание?

- Мое и всех остальных украинцев. То, что натворила россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны. Нич іншого нема сказати. Ой, сам не заметил, как заговорил по-закарпатски.

- До 24.02.2022 вы принадлежали к тем людям, которые относились к россии лояльно…

- Это условная лояльность, поскольку я родом из Макеевки на Донетчине, там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го – точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить.

- Когда вы в последний раз были в Донецке или родной Макеевке?

– В начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят.