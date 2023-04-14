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Лига Европы
14 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:04
56
0

Вратарь Байера: «Мы уже не первый раз уходим от поражения»

Лукаш Градецки – о ничьей с «Юнионом»

14 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 14 апреля 2023, 15:04
56
0
Вратарь Байера: «Мы уже не первый раз уходим от поражения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Градецки

Голкипер немецкого «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы уже не первый раз уходим от поражения в этом сезоне и можем быть довольны собой. Но мы создали много моментов и могли забить больше. К сожалению, все решится на следующей неделе», - сказал Градецки.

Ответная встреча состоится 20 апреля.

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Лукаш Градецки Байер Лига Европы Сен-Жилуаз
Источник УЕФА
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